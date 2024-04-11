Закон о мобилизации приняли по запросу военного руководства, — Зеленский

Президент України Володимир Зеленський на саміті Тримор’я у Литві прокоментував прийняття закону про мобілізацію.

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Багато маніпуляцій та російського наративу. Але факти: є посилення контролю щодо ухилянтів. Але будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, була мобілізаційного віку, ухилянтом, вона і так порушувала діюче законодавство, — сказав президент.

На його думку, ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни. Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється, — сказав президент.