Производитель российских БМП может уйти под воду

https://racurs.ua/n194274-proizvoditel-rossiyskih-bmp-mojet-uyti-pod-vodu.html

Ракурс

Єдиний у РФ виробник БМП-3, БМД-4 та інших бронемашин — «Курганмашзавод» перебуває у зоні затоплення навіть за помірним сценарієм.

.

Наразі навіть у росії публічно не говорять, який саме рівень води очікується у Кургані, даючи розпливчасті оцінки у понад 11 мв, або «коридор» у 9−14 м. Водночас місцева ж влада Кургану повідомляє про те, що місто може уникнути катастрофічних наслідків, лише якщо складуться природні обставини. Пік підйому води очікується до 14 квітня, повідомляє Defence Express.

«Курганмашзавод» єдиний у рф виробник БМП-3, БМД-4 та інших бронемашин у зоні затоплення навіть за помірним сценарієм

У прикордонних з Казахстаном регіонах РФ продовжується масштабна повінь, яка була викликана аварійним скиданням з водосховищ. А одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол.

Попри те, що «велика вода» ще не дійшла до нього, там вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду, а при вищому рівні, вода затоплює більшу частину міста. Про це свідчать офіційні мапи від місцевої адміністрації міста.