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Ракурс
США выделили 138 млн долл. на модернизацию украинских систем ПВО

США выделили 138 млн долл. на модернизацию украинских систем ПВО

11 апр 2024, 22:41
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США виділять Україні 138 млн дол на модернізацію систем ППО.


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Про це 11 квітня повідомила в мережі Х посол Бріджит Брінк.

Напередодні Держдепартамент США схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III Sustainment і повʼязаних із нею елементів логістики та підтримки програми на таку ж суму.

Роботи над системами Hawk виконуватимуть підрядники корпорації RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Гантсвіллі, штат Алабама. У Державному департаменті заявили, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.

MIM-23 HAWK — назва, яка почала своє існування як абревіатура від Homing All the Way Killer — була вперше представлена в 1950-х роках, коли американські військові шукали способи подолати нальоти стратегічних бомбардувальників. Протягом багатьох років він був модернізований для роботи з РЕБ-перешкодами та іншими заходами протидії, і врешті-решт був експортований у більше ніж десяток країн.

США не використовують HAWK із 1996 року, системи замінили Patriot і Stinger.

Видання Forbes раніше називало ці системи «реліктом Холодної війни»:

Розроблена в США в 1959 році і знята з експлуатації в 1990-х, система HAWK вважається дещо застарілою.

Popular Mechanics зауважує, що ця ЗРК «продовжує служити в багатьох країнах понад 60 років після того, як її було вперше розгорнуто», а ті системи, які видно на фото українських сил оборони, «має маркування, яке вказує на те, що вона була виготовлена в 1981 році».

Источник: Ракурс


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