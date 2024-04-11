20% опрошенных мужчин призывного возраста рассматривают возможность мобилизации

https://racurs.ua/n194279-20-oproshennyh-mujchin-prizyvnogo-vozrasta-rassmatrivaut-vozmojnost-mobilizacii.html

Ракурс

50% опитаних людей вважають, що наразі процес мобілізації «йде у неправильному напрямку».

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Такі дані опитування на замовлення Суспільного для програми «Новий відлік»

Понад 50% опитаних покладає відповідальність за це на ТЦК та Верховну Раду. 48% вважають винним у цьому президента, а 37% — Кабмін та ВЛК.

Лише 20% опитаних чоловіків призовного віку розглядають можливість доєднатися до війська. 24% переконані, що нічого не змогло б їх мотивувати долучитися до війська, водночас повістка могла б бути спонукаючим фактором для 7%.

Серед можливих чинників, які могли б мотивувати чоловіків призовного віку доєднатися до війська, є дві основні групи:

перших спонукатиме наступ на рідне місто або така загроза (31%), повне забезпечення спорядженням (29%) та можливість служити за обраною спеціальністю (27%)

других підштовхне до війська гарантоване двомісячне навчання (22%), визначений термін служби (20%), гарантована періодична ротація (21%)

Дослідження на замовлення НСТУ для програми «Новий відлік» провела Info Sapiens методом CAWI 2−3 квітня 2024 року за допомогою онлайн-панелі Info Sapiens. Розмір вибірки 800 респондентів, які проживають на всій території України, окрім окупованих територій. Вибірка пропорційна структурі населення України у віці 18−70 років