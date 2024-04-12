путин сказал лукашенко, что россия «была вынуждена» атаковать украинскую энергетику

https://racurs.ua/n194280-putin-skazal-lukashenko-chto-rossiya-byla-vynujdena-atakovat-ukrainskuu-energetiku.html

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Російський воєнний злочинець володимир путін прокоментував удари по українській енергосистемі, які в четвер призвели до повної руйнації великої Трипільської теплової електростанції в Київській області (раніше Міноборони рф раніше визнало факт такого вибору цілей).

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путін під час розмови з іншим диктатором, так званим лідером білорусі олександром лукашенком, назвав удари по електростанціях відповіддю на українські удари по паливних об'єктах у росії. Також путін пояснив ці дії прагненням до «демілітаризації» української оборонної промисловості, що він заявив як одну з цілей вторгнення в лютому 2022 року.

На жаль, нещодавно ми спостерігали серію ударів по наших енергетичних об'єктах і були змушені відповісти, — цитують російські пропагандисти слова путіна.

Він сказав, що напади були частиною мети росії «демілітаризувати» Україну, оскільки ці атаки вплинули на військову промисловість Києва. Москва, за його словами, утрималася від здійснення таких атак узимку «з гуманітарних міркувань».

росія упродовж останніх тижнів активізувала удари по українській енергетичній інфраструктурі. Зранку 11 квітня комбінований удар дронами і ракетами повністю зруйнував розташовану за 20 кілометрів від Києва Трипільську ТЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потреба України в ППО є критичною.

Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії, — зауважив він.

Пояснюючи, чому російська армія б'є за енергетичною системою України саме зараз, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус каже, що росія накопичила достатню кількість свіжовироблених високоточних ракет, збивати яку можуть лише комплекси Patriot, яких в України недостатньо і боєприпасів до яких теж явно не вистачає.