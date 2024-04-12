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Письмо спикеру Джонсону написали лидеры протестантов Украины
Письмо спикеру Джонсону написали лидеры протестантов Украиныhttps://racurs.ua/n194283-pismo-spikeru-djonsonu-napisali-lidery-protestantov-ukrainy.htmlРакурс
До спікера Палати представників США Майка Джонсона звернулися лідери протестантів України.
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Йдеться про звернення від Ради Євангельських Протестантських Церков України до Джонсона та Палати представників Конгресу США. Лист з проханням розблокувати надання допомоги Україні підписали лідери 15 протестантських конфесій України, повідомила у Фейсбук посол України у США Оксана Маркарова.
До Джонсона звернулися від імені Ради євангельських протестантських церков, що представляє понад 8000 церков та охоплює близько 2 мільйонів вірян.
Протягом 30 років після проголошення незалежності України ми мали можливість благовістити, допомагати людям духовно, відкривати тисячі церков, однак потім росія почала війну аби знищити нас як народ, — ідеться у листі.
Українські протестанти нагадують про страшні масштабні атаки рф по Україні. повністю знищено одну з найбільших в Україні електростанцій, відбулася чергова нещадна атака передмістя Одеси, крім дронів було випущено 9 балістичних ракет «Іскандер». Внаслідок ракетного обстрілу в Одесі загинуло 5 мирних громадян, серед них ще один служитель протестантської церкви Віталій Тараненко, який став черговою жертвою російського тероризму.
Закликаємо нашого брата по вірі — спікера Палати представників Джонсона, а також всіх християн-конгресменів захистити українські церкви та весь наш народ від геноциду. Просимо проголосувати про виділення пакета допомоги для України та протягнути нам зараз руку підтримки, яку ми так потребуємо. Нині кожен день затримки приносить нові і нові жертви, наші церкви руйнують, вірян та служителів убивають і катують, кожен день затримки вдаряє по церквах", — пояснює Анатолій Козачок, черговий головуючий Ради.