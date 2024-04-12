Листа спікеру Джонсону написали лідери протестантів України

https://racurs.ua/ua/n194283-lysta-spikeru-djonsonu-napysaly-lidery-protestantiv-ukrayiny.html

Ракурс

До спікера Палати представників США Майка Джонсона звернулися лідери протестантів України.

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Йдеться про звернення від Ради Євангельських Протестантських Церков України до Джонсона та Палати представників Конгресу США. Лист з проханням розблокувати надання допомоги Україні підписали лідери 15 протестантських конфесій України, повідомила у Фейсбук посол України у США Оксана Маркарова.

До Джонсона звернулися від імені Ради євангельських протестантських церков, що представляє понад 8000 церков та охоплює близько 2 мільйонів вірян.

Протягом 30 років після проголошення незалежності України ми мали можливість благовістити, допомагати людям духовно, відкривати тисячі церков, однак потім росія почала війну аби знищити нас як народ, — ідеться у листі.

Українські протестанти нагадують про страшні масштабні атаки рф по Україні. повністю знищено одну з найбільших в Україні електростанцій, відбулася чергова нещадна атака передмістя Одеси, крім дронів було випущено 9 балістичних ракет «Іскандер». Внаслідок ракетного обстрілу в Одесі загинуло 5 мирних громадян, серед них ще один служитель протестантської церкви Віталій Тараненко, який став черговою жертвою російського тероризму.