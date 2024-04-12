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Ракурс
В российском Белгороде дрон прилетел в здание "Газпрома"

В российском Белгороде дрон прилетел в здание «Газпрома» (ФОТО)

12 апр 2024, 13:15
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У Бєлгороді (рф) 12 квітня невідомий добрий дрон врізався у будівлю «Газпрому». Двоє людей постраждали.


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Про це повідомляють місцеві пабліки. За інформацією місцевого видання «Попіл», безпілотник врізався будинок «Газпром міжрегіонгаз». Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в результаті атаки постраждали двоє людей.

Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. У результаті вибуху постраждали дві людини: в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доставили їх до обласної клінічної лікарні. Обом постраждалим надається, — написав представник путіна.

Гладков уточнив, що в місті пошкоджено два приватні житлові будинки, один госпсуб'єкт і чотири автомобілі. У російському Міноборони відзвітували 12 квітня про знищення п’яти дронів ЗСУ над Бєлгородською областю.

Источник: Ракурс


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