В российском Белгороде дрон прилетел в здание "Газпрома"

https://racurs.ua/n194296-v-rossiyskom-belgorode-dron-priletel-v-zdanie-gazproma-foto.html

Ракурс

У Бєлгороді (рф) 12 квітня невідомий добрий дрон врізався у будівлю «Газпрому». Двоє людей постраждали.

.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За інформацією місцевого видання «Попіл», безпілотник врізався будинок «Газпром міжрегіонгаз». Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в результаті атаки постраждали двоє людей.

Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. У результаті вибуху постраждали дві людини: в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доставили їх до обласної клінічної лікарні. Обом постраждалим надається, — написав представник путіна.

Гладков уточнив, що в місті пошкоджено два приватні житлові будинки, один госпсуб'єкт і чотири автомобілі. У російському Міноборони відзвітували 12 квітня про знищення п’яти дронів ЗСУ над Бєлгородською областю.