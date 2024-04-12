Украинцев ждут жесткие ограничения из-за ударов по энергетике. Фото: ОП

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Російські атаки на українську енергетику можуть призвести до жорстких обмежень для населення.

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Звичайні українці-споживачі можуть відчути їх вже у липні-серпні цього року. До опалювального сезону Україна має повернути 2 ГВт потужностей, з яких у кращому випадку 300−500 МВт генерації до літнього піку споживання (липень-серпень). Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його інформацією, загальна втрата генеруючих потужностей через ракетні атаки в Україні на кінець березня склала 23%, а з урахуванням атак у квітні може сягнути 35−40%. А для покриття 98% добового споживання до опалювального сезону, слід не тільки імпортувати електроенергію по максимуму, але й відновити 2 ГВт потужностей теплової генерації.

На жаль, можна зараз вже констатувати, що ще приблизно 1,5 ГВт повернуться до нас не раніше, ніж через півтора-два роки, — розповів він.

Харченко додав, що станом на 31 березня цього року енергосистема України могла забезпечувати 75% від прогнозованого добового максимального споживання протягом опалювального сезону 2024/25 без урахування імпорту електроенергії. Окрім того, 87% від прогнозованого добового максимального споживання протягом опалювального сезону 2024/25 — за умови максимального імпорту.

Це цифри, які в нас виходили до останньої атаки 11 квітня. Тобто, фактично, можна відрізати по 10−12%* від кожного з цих показників, — заявив аналітик.

Також він зазначив, що для відновлення потужностей об'єднаної енергосистеми Україні потрібно близько 5 млрд дол. на найближчі три-п'ять років.

Нагадаємо, гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні пікові години — з 19.00 до 22.00. Економити світло він закликав щодня упродовж всього 2024 року.