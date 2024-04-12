Ракурсhttps://racurs.ua/
Економити щодня, увесь 2024 рік, нехай це стане звичкою, – енергетики
Економити щодня, увесь 2024 рік, нехай це стане звичкою, — енергетикиhttps://racurs.ua/ua/n194294-ekonomyty-schodnya-uves-2024-rik-nehay-ce-stane-zvychkou-energetyky.htmlРакурс
Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні пікові години.
.
Якщо нас таких буде багато, то це спрацює, — вважає менеджер.
Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках.
Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою, — закликав Коваленко після чергового удару рф по енергетичній інфраструктурі 11 квітня.
Нагадаємо, у березні-квітні росіяни вивели з ладу принаймні дві українські ТЕС — Зміївську та Трипільську, а також ДніпроГЕС.