Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні пікові години.

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Якщо нас таких буде багато, то це спрацює, — вважає менеджер.

Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках.

Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою, — закликав Коваленко після чергового удару рф по енергетичній інфраструктурі 11 квітня.