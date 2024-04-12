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Ракурс
Экономить каждый день, весь 2024 год, пусть это станет привычкой, энергетики

Экономить каждый день, весь 2024 год, пусть это станет привычкой, — энергетики

12 апр 2024, 13:49
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Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні пікові години.


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Якщо нас таких буде багато, то це спрацює, — вважає менеджер.

Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках.

Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою, — закликав Коваленко після чергового удару рф по енергетичній інфраструктурі 11 квітня.

Нагадаємо, у березні-квітні росіяни вивели з ладу принаймні дві українські ТЕС — Зміївську та Трипільську, а також ДніпроГЕС.

Источник: Ракурс


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