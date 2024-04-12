Командующий ОК «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук. Фото:

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Командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук заявив про відставку.

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Генерал-майор заявив, що залишається в армійській родині. Надалі він виховуватиме молодих офіцерів. Також він подякував військовослужбовцям за два з половиною роки служби. Відповідну заяву 12 квітня він опублікував у Facebook.

Ковальчук нагадав, що разом вони звільняли від окупантів острів Зміїний та левову частку територіального моря України, частини Миколаївської та Херсонської областей на правому березі Дніпра.

Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних сил, — йдеться у повідомленні.

Український генерал додав, що у вихованні офіцерського складу спроваджуватиме честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість. Бо саме завдяки цьому, за його словами, зростає справжній командир, «який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив».

Проте Ковальчук не уточнив, на яку посаду переводиться.

Нагадаємо, ще 9 квітня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ухвалене рішення про звільнення з посад командувача оперативного командування «Південь» Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова.