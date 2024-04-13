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«Прилет» в Луганске, скриншот видео
В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194323-v-okkupirovannom-luganske-progremeli-moschnye-vzryvy-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 13 квітня, вдень пролунали вибухи.
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У соцмережах з’явилися відео, котрі показують вибухи та стовп диму, котрий згодом утворився.
В Луганську приліт в районі машинобудівного заводу, де базувались окупанти, — зазначив у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
Деталі інциденту наразі не відомі.