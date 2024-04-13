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Ракурс
«Приліт» у Луганську, скріншот відео

В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи (ВІДЕО)

13 кві 2024, 11:53
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У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 13 квітня, вдень пролунали вибухи.


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У соцмережах з’явилися відео, котрі показують вибухи та стовп диму, котрий згодом утворився.

В Луганську приліт в районі машинобудівного заводу, де базувались окупанти, — зазначив у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Деталі інциденту наразі не відомі.

Джерело: Ракурс


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