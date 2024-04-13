Рашисты готовят план по принудительному наполнению «добровольческих батальонов» жителями ВОТ

Оккупанты готовят план по принудительному наполнению своих «добровольческих батальонов», фото:

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Ракурс

Російські загарбники за майже два роки існування так званих «добровольчих батальйонів» на ТОТ так і не змогли знайти для них добровольців.

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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ще у 2022 році кремль вустами своїх маріонеток оголосив про створення на Запоріжжі та Херсонщині двох «добробатів», названих на честь вбивць — ім. судоплатова та маргелова відповідно, — нагадують у ЦНС.

Зазначається, що, за логікою російських пропагандистів, створення таких батальйонів мало «легалізувати» вторгнення, оскільки нібито свідчило про готовність мешканців ТОТ воювати за агресора.

Проте набрати добровольців, навіть за високі як для регіону оплати, не вдалось. Навіть в офіційних заходах москва ховає обличчя терористів, аби не вдалось встановити їх походження з рф, — наголошують у ЦНС.

Тож, за інформацією ЦНС, Кремль поставив задачу місцевим гауляйтерам збільшити кількість жителів ТОТ в угрупованнях хоча б до 10%, котрі б стали завісою у пропагандистській виставі.