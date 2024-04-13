Украина в мае может получить еще около 2 млрд евро от ЕС. Фото:

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Два транші фінансової допомоги від ЄС навесні може отримати Україна.

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У рамках програми Ukraine Facility Київ отримає раніше анонсований транш в 1,5 млрд євро у квітні та ще один — у травні. У березні Україні перерахували перший транш у розмірі 4,5 млрд євро. Наступний платіж запланований на квітень та становитиме 1,5 млрд євро. Про це єврокомісар та віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскус заявив на прес-конференції у Брюсселі.

Єврокомісія планує оцінити «Український план» з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Після перевірки цих висновків у травні Україна зможе отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування.

Нагадаємо, 20 березня Міністерство економіки опублікувало план України для Ukraine Facility, виконання якого принесе понад 50 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Перший транш у 4,5 млрд євро Україна вже отримала. Подальше фінансування залежатиме від виконання затвердженого плану.