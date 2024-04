Іран захопив судно MSC ARIES в Ормузькій протоці.

Флот Корпусу вартових ісламської революції захопив контейнеровоз MSC ARIES, який належить компанії ізраїльського бізнесмена. На оприлюднених кадрах видно, як іранці висаджують на судно з гелікоптера. Про це повідомили Times of Israel та Associated Press.

Зазначається, що це судно ходить під прапором Португалії. Його пов’язують з лондонською компанією Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вже звинуватив Іран у піратстві після того, як КВІР захопив контейнеровоз. Він закликав Європейський Союз та вільний світ негайно оголосити Корпус вартових іранської революції терористичною організацією та запровадити санкції проти Ірану.

У статті йдеться, що екіпаж судна, яке прямувало до Ормузької протоки, вимкнув дані відстеження. Це звична справа для ізраїльських кораблів, які рухаються через регіон.

Ормузька протока — це стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя належить Ірану, а південне — ОАЕ і Мусандам, ексклаву Омана.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU