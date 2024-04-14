Украина и ЕС осудили массированную атаку Ирана на Израиль. Фото:

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Масовану іранську ракетну та дронову атаку на Ізраїль засудила Україну.

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Міністерство закордонних справ України закликало не допустити масштабнішого регіонального конфлікту. Такі дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Про це йдеться у заяві, яку опублікувала прес-служба дипломатичного відомства.

Українські дипломати заявили на необхідності докласти всіх зусиль, аби не допустити «переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт».

Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії, — заявили в Києві.

Євросоюз та країни Європи вже засудили нічну атаку Ірану проти Ізраїлю.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені Європейського Союзу рішучий осуд нападу і назвав його неприйнятним. У соцмережі Х він заявив, що це безпрецедентна ескалація, яка є величезною загрозою для безпеки у регіоні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ця атака є невиправданою та дуже безвідповідальною. А глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала іранські сили припинити ескалацію в регіоні.

А міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне засудив удари та наголосив, що Іран такими безпрецедентними діями вивів ескалацію на новий рівень.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня з боку Ірану на Ізраїль було випущено сотні безпілотників та ракет. Повітряна атака тривала близько п’яти годин. Ізраїльські ВПС перехоплювали іранські безпілотники над Йорданією та Сирією. Системи ППО США на Близькому Сході також працювали по повітряних цілях. Внаслідок атаки на Ізраїль постраждала 31 особа, а на одній із військових баз були зафіксовані незначні пошкодження.