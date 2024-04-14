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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили рашистов, пытавшихся скрыться в руинах домов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194358-ukrainskie-drony-unichtojili-rashistov-pytavshihsya-skrytsya-v-ruinah-domov-video.htmlРакурс
Українські військові 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою скидів з дронів знищують рашистів, котрі групами намагаються сховатися в руїнах будинків на Авдіївському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 14 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Відео може здатися жорстоким, але така доля російських окупантів. Бо хто з мечем до нас прийде, той від меча загине, — наголошується в описі відео.