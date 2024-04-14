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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони знищили рашистів, які намагалися сховатися у руїнах будинків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194358-ukrayinski-drony-znyschyly-rashystiv-yaki-namagalysya-shovatysya-u-ruyinah-budynkiv-video.htmlРакурс
Українські військові 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою скидів з дронів знищують рашистів, котрі групами намагаються сховатися в руїнах будинків на Авдіївському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 14 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Відео може здатися жорстоким, але така доля російських окупантів. Бо хто з мечем до нас прийде, той від меча загине, — наголошується в описі відео.