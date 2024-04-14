Последствия российского авиаудара по Очеретину, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n194361-rashisty-sbrosili-aviabombu-na-ocheretino-doneckoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 14 квітня, скинули авіабомбу на Очеретине Донецької області.

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В результаті одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки, — зазначив Філашкін. — Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу.