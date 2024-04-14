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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Очеретиному, фото: Донецька ОВА

Рашисти скинули авіабомбу на Очеретине Донецької області, загинула людина (ФОТО)

14 кві 2024, 16:57
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Російські загарбники сьогодні, 14 квітня, скинули авіабомбу на Очеретине Донецької області.


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В результаті одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки, — зазначив Філашкін. — Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу.

Вкотре закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь! — додав він.

Наслідки російського авіаудару по Очеретиному, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


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