Наслідки російського авіаудару по Очеретиному, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n194361-rashysty-skynuly-aviabombu-na-ocheretyne-doneckoyi-oblasti-zagynula-ludyna-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 14 квітня, скинули авіабомбу на Очеретине Донецької області.

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В результаті одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки, — зазначив Філашкін. — Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу.