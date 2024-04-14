Последствия падения обломков российской ракеты в Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n194369-v-dnepre-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-padeniya-oblomkov-rakety-foto.html

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У Дніпрі та Любимівській громаді Дніпропетровської області до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків збитої сьогодні, 14 квітня, ворожої ракети.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Відомо по 33 понівечені 33 приватні будинки в обласному центрі. Також побито 10 авто та навантажувач.