Наслідки падіння уламків російської ракети на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n194369-u-dnipri-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-padinnya-ulamkiv-rakety-foto.html

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У Дніпрі та Любимівській громаді Дніпропетровської області до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків збитої сьогодні, 14 квітня, ворожої ракети.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Відомо по 33 понівечені 33 приватні будинки в обласному центрі. Також побито 10 авто та навантажувач.