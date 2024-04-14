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Наслідки падіння уламків російської ракети на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків ракети (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194369-u-dnipri-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-padinnya-ulamkiv-rakety-foto.htmlРакурс
У Дніпрі та Любимівській громаді Дніпропетровської області до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків збитої сьогодні, 14 квітня, ворожої ракети.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.
Відомо по 33 понівечені 33 приватні будинки в обласному центрі. Також побито 10 авто та навантажувач.
В районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції, — зазначив Лисак. — Поруч благодійники. Вони також готові надати будівельні матеріали, аби тимчасово закрити понівечені дахи та вікна.