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Наслідки падіння уламків російської ракети на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків ракети (ФОТО)

14 кві 2024, 20:57
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У Дніпрі та Любимівській громаді Дніпропетровської області до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків збитої сьогодні, 14 квітня, ворожої ракети.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Відомо по 33 понівечені 33 приватні будинки в обласному центрі. Також побито 10 авто та навантажувач.

В районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції, — зазначив Лисак. — Поруч благодійники. Вони також готові надати будівельні матеріали, аби тимчасово закрити понівечені дахи та вікна.

Наслідки падіння уламків російської ракети на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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