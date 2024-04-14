Уламки російської ракети впали на будинки в Дніпрі, п’ятеро постраждалих

Наслідки падіння уламків на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n194366-ulamky-rosiyskoyi-rakety-vpaly-na-budynky-v-dnipri-p-yatero-postrajdalyh.html

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У Дніпровському районі Дніпропетровської області сьогодні, 14 квітня, ввечері було знищено ворожу ракету.

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У Дніпрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак.

Зазначається, що постраждалі — троє чоловіків та жінка, а також 15-річний підліток, у якого осколкові поранення і контузія.

Також пошкоджено дев’ять приватних осель.

Попередньо, пошкоджені 9 приватних осель.

За уточненою інформацією, у Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль. З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися, — зазначив Лисак.

Повітряне командування «Схід» на своїй Фейсбук-сторінці повідомило, що о 17.50 в Дніпровському районі було знищено крилату ракету X-59.