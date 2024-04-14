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Ракурс
ЗСУ знищили дві ракети X-59, фото: «Вікіпедія»

Дві російські ракети Х-59 збили над Чорним морем

14 кві 2024, 18:15
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Над акваторією Чорного моря в Одеській області українська протиповітряна оборона знищила дві ворожі керовані авіаційні ракети Х-59.


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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Вдень 14 квітня 2024 року ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59, — вказано в повідомленні. — Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було знищено над акваторією Чорного моря.

Джерело: Ракурс


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