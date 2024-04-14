Дві російські ракети Х-59 збили над Чорним морем

ЗСУ знищили дві ракети X-59, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n194363-dvi-rosiyski-rakety-h-59-zbyly-nad-chornym-morem.html

Ракурс

Над акваторією Чорного моря в Одеській області українська протиповітряна оборона знищила дві ворожі керовані авіаційні ракети Х-59.

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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».