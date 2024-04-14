Две российские ракеты Х-59 сбили над Черным морем

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ВСУ уничтожили две ракеты X-59, фото: «Википедия»
Две российские ракеты Х-59 сбили над Черным моремhttps://racurs.ua/n194363-dve-rossiyskie-rakety-h-59-sbili-nad-chernym-morem.htmlРакурс
Над акваторією Чорного моря в Одеській області українська протиповітряна оборона знищила дві ворожі керовані авіаційні ракети Х-59.
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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».
Вдень 14 квітня 2024 року ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59, — вказано в повідомленні. — Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було знищено над акваторією Чорного моря.