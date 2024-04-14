Две российские ракеты Х-59 сбили над Черным морем

ВСУ уничтожили две ракеты X-59, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194363-dve-rossiyskie-rakety-h-59-sbili-nad-chernym-morem.html

Ракурс

Над акваторією Чорного моря в Одеській області українська протиповітряна оборона знищила дві ворожі керовані авіаційні ракети Х-59.

.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».