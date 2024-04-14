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Ракурс
ВСУ уничтожили две ракеты X-59, фото: «Википедия»

Две российские ракеты Х-59 сбили над Черным морем

14 апр 2024, 18:15
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Над акваторією Чорного моря в Одеській області українська протиповітряна оборона знищила дві ворожі керовані авіаційні ракети Х-59.


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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Вдень 14 квітня 2024 року ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59, — вказано в повідомленні. — Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було знищено над акваторією Чорного моря.

Источник: Ракурс


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