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Ракурс
64-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху на Харківщині, фото: Wikimedia Commons

Житель Харківщини підірвався на протипіхотній міні під час риболовлі

14 кві 2024, 20:45
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На Харківщині 64-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.


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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайна подія трапилась сьогодні на березі водосховища поблизу с. Мартове Чугуївського району. За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався, — вказано в повідомленні.

Постраждалого госпіталізовано у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями правої ноги.

Шановні громадяни! У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112», — наголошують у ДСНС.

Джерело: Ракурс


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