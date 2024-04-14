Житель Харківщини підірвався на протипіхотній міні під час риболовлі

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64-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху на Харківщині, фото: Wikimedia Commons
Житель Харківщини підірвався на протипіхотній міні під час риболовліhttps://racurs.ua/ua/n194368-jytel-harkivschyny-pidirvavsya-na-protypihotniy-mini-pid-chas-rybolovli.htmlРакурс
На Харківщині 64-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.
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Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Надзвичайна подія трапилась сьогодні на березі водосховища поблизу с. Мартове Чугуївського району. За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався, — вказано в повідомленні.
Постраждалого госпіталізовано у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями правої ноги.
Шановні громадяни! У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112», — наголошують у ДСНС.