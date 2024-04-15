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В ОК «Запад» сменился командующий
В ОК «Запад» сменился командующийhttps://racurs.ua/n194381-v-ok-zapad-smenilsya-komanduuschiy.htmlРакурс
Генерал Володимир Шведюк очолив війська ОК «Захід», повідомили 15 квітня в пресслужбі командування.
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У 2018−2019 роках він був командиром 59-ї ОМПБр. До березня 2022 року обіймав посаду заступника командувача сил Тероборони ЗСУ, а після — очолив угруповання Об'єднаних сил.
Шведюк замінив на посаді Сергія Літвінова, який був командувачем з 2021 року.
Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами та перед Україною, — сказав Шведюк у зверненні.