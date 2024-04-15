В ОК "Захід» змінився командувач

https://racurs.ua/ua/n194381-v-ok-zahid-zminyvsya-komanduvach.html

Ракурс

Генерал Володимир Шведюк очолив війська ОК «Захід», повідомили 15 квітня в пресслужбі командування.

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У 2018−2019 роках він був командиром 59-ї ОМПБр. До березня 2022 року обіймав посаду заступника командувача сил Тероборони ЗСУ, а після — очолив угруповання Об'єднаних сил.

Шведюк замінив на посаді Сергія Літвінова, який був командувачем з 2021 року.