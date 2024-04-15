Завершено расследование по поводу коррупции бывшего одесского военкома Борисова

https://racurs.ua/n194382-zaversheno-rassledovanie-po-povodu-korrupcii-byvshego-odesskogo-voenkoma-borisova.html

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Справу екс-керівника одеського обласного військкомату Євгена Борисова, якого підозрюють у тому, що він набрав хабарів на 150 млн грн, скерували до суду.

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У Держбюро розслідувань 15 квітня повідомили, що після ознайомлення сторони захисту із матеріалами справу буде передано до суду.

Сім’я голови обласного ТЦК накупила автомобілів та елітної нерухомості за кордоном (зокрема, будинок та офіс в Іспанії за майже 5 млн євро) на суму понад 190 млн грн. Це на 140 млн більше, ніж Борисов із сім'єю заробив.

Його підозрюють за ст. 368−5 КК України (незаконне збагачення). Борисову загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Борисов з літа 2023 року сидить у СІЗО.