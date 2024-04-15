Шмыгаль отреагировал на петицию о перенаправлении средств телемарафона на армию

https://racurs.ua/n194384-shmygal-otreagiroval-na-peticiu-o-perenapravlenii-sredstv-telemarafona-na-armiu.html

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Перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним.

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Так прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував щодо переспрямування коштів телемарафону на фінансування БПЛА і пікапів для армії.

За його словами, телемарафон є «вагомою складовою протидії військовій агресії рф проти України, зокрема в інформаційному просторі».

Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії російської федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним, — йдеться у відповіді Кабміну.

1 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів «Єдині новини» і телеканалу FreeДом, на фінансування БПЛА і пікапів для Збройних сил України набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Нараз її підтримали понад 29 тис. громадян.