Украинские военные остановили бронетанковое наступление российских оккупантов на востоке

https://racurs.ua/n194387-72-brigada-pokazala-kak-fpv-dronami-ostanavlivala-bronetankovoe-nastuplenie-rossiyskih-okkupantov.html

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72 бригада показала, як FPV-дронами зупиняла бронетанковий наступ російських окупантів

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До штурмових дій 12 квітня росіяни залучили танки Т-62М та легку бронетехніку з піхотою.

Для знешкодження ворога оборонці застосували FPV-дрони-камікадзе та скиди з БПЛА.

Працювали воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців.

Як пише «Мілітарний», щонайменше один танк Т-62М був оснащений колійним мінним тралом КМТ-7 для подолання мінних загороджень.

На опублікованих кадрах від українських військових показано, як ударні FPV-дрони почергово уражають російські танки та іншу бронетехніку.

Також ці дрони разом із БПЛА зі скидами ліквідували російську піхоту, яка намагалася сховатися або врятуватися втечею.

За даними українських захисників, вони знищили танк, ймовірно, Т-62М і мотоцикл, а також два гусеничних тягачі МТ-ЛБ, які росіяни використовують як бронетранспортери.

Також три ворожі танки були пошкоджені завдяки вправним діям українських оборонців.

Ворог зазнав втрат і в особовому складі: повідомляється про ліквідацію вісьмох окупантів та поранення 15.