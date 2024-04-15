Мощный паводок размыл дамбу в российском Томске. Фото: РосСМИ

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Повені на території країни-агресора продовжують нищити російську інфраструктуру.

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Зокрема, у російському місті Томськ внаслідок паводка розмило насипну дамбу й обвалило частину плит, що укріплюють лівобережну частину мосту через річку Том. Рівень води продовжує зростати й у районі Річвокзалу підвищився на 14 см та становить 761 см. При цьому позначка небезпеки становить 750 см. В області оголосили режим надзвичайної ситуації у чотирьох сільських поселеннях. Про це пишуть пропагандистські видання РИА «Томск» та «Интерфакс».

Паводок вже зруйнував ділянку дороги до озера Сінна Кур’я. Місцева диктатура намагається переспрямувати потік води. Тим часом утворилися величезні затори у районі річкового вокзалу та села Казанка. Саме через це й ускладняються гідрологічна ситуація.

Експерти очікуються, що рівень води підніметься ще вище упродовж наступних двох днів. Деяким ділянкам місто загрожує нове підтоплення.

Нагадаємо, місто Орськ в Оренбурзькій області росії було сильно затоплене після прориву місцевої греблі. Були загиблі та постраждалі, а підтопило тисячі будинків. Місцеві мешканці звинувачували владу у бездіяльності й влаштовували мітинги.

Джерела: РИА «Томск», «Интерфакс»