Прорив греблі в Орську призвів до сильних підтоплень. Фото: росЗМІ

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Місто Орськ в Оренбурзькій області росії сильно затопило після прориву місцевої греблі.

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Під загрозою затоплення перебуває все старе місто. Зараз відомо про щонайменше двох загиблих, однак російське МНС перевіряє інформацію про третю жертву. Один із росіян ліз на дах, впав і загинув. Ще одне тіло виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За інформацією мера Орська Василя Козупиці, станом на ранок 6 квітня рівень води в річці Урал став критичним і становить 9,27 м. При цьому страждати росіянам тут доведеться ще довго — фахівці кажуть, що вода спаде приблизно за два тижні.

Місцевій владі довелося евакуювати 235 осіб. Зараз в регіоні підтоплені майже 2 тис. будинків у 95 населених пунктах.

Уже половина Старого міста підтоплена, практично до вулиці Орджонікідзе… Судячи з усього, Старе місто постраждає дуже серйозно, — заявив Козупиця.

Нагадаємо, У російському Орську в Оренбурзькій області 5 квітня прорвало греблю. Вода прибувала з великою швидкістю, а росіяни марно намагаються ліквідувати прорив. Тисячі будинків опинилися під загрозою.

Джерело: Baza