Авиация рф сбросила бомбу на учебное заведение на Харьковщине. Фото:

https://racurs.ua/n194393-okkupanty-razbombili-uchebnoe-zavedenie-na-harkovschine-est-pogibshie.html

Ракурс

Російська авіація продовжує бомбити мирні населені пункти Харківщини.

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У понеділок, 15 квітня, о 14.00 ворожий літак скинув керовану авіаційну бомбу на село Лук’янці Липецької громади Харківського району. Вона влучила в заклад освіти. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Кількість поранених ще встановлюється.

Нагадаємо, 10 квітня російська авіація поцілила бомбою КАБ-500 у двоповерхівку у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Загинули чоловік 1964 року народження, жінка 198 року народження та її 12-річний син. Вибух також пошкодив щонайменше 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, автомобіль, газопровід та лінію електромережі.