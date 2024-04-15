4,4 млрд. евро помощи получит Украина от Нидерландов. Фото:

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Ракурс

Нідерландів виділять понад 4 млрд євро на допомогу Україні.

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У понеділок, 15 квітня, нідерландський уряд ухвалив рішення про виділення додаткових 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024−2026 років. Про це йдеться у прес-релізі, який опублікували на сайті уряду.

Крім того, Нідерланди також виділили кошти на зміцнення свого війська — з 2028 року буде спрямовано додаткові 500 млн євро на посилення протиповітряної оборони та закупівлю боєприпасів.

Як пише видання NU. nl, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та з урахування цього документу, Нідерланди нададуть Україні допомоги на суму в приблизно 10 млрд євро.

Нагадаємо, 1 березня Україна та Нідерланди у Харкові підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

А 12 квітня стало відомо, що нідерландський уряд виділив 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Ще 400 млн євро виділено на відновлення України.

Джерело: NU. nl