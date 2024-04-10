Наслідки бомбардування Костянтинівки. Фото: НПУ

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Кількість загиблих внаслідок російського бомбардування Костянтинівки зросла.

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У середу, 10 квітня, на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб — жінки 1981 року народження та її 12-річного сина. Аварійно-рятувальні роботи вже завершено. Кількість загиблих зросла до трьох. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Зазначається, що ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Спершу було відомо про одного загиблого чоловіка 1964 року народження.

Офіс генерального прокурора у Telegram повідомив, що 9 квітня російська армія скинула Костянтинівку авіаційну бомбу КАБ-500, поціливши по житловому кварталу. В результаті ворожого удару в одній з квартир загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Вибух пошкодив щонайменше 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, автомобіль, газопровід та лінію електромережі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національна поліція інформувала, що за добу російська армія завдала 1 тис. 995 ударів по Донецькій області. Ворог застосовував керовані авіабомби та бив із артилерії. Внаслідок обстрілів одна особа загинула, а ще дев’ять мирних жителів Донеччини дістали поранення.