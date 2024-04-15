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Ракурс
Авіація рф скинула бомбу на заклад освіти на Харківщині. Фото:

Окупанти розбомбили заклад освіти на Харківщині, є загиблі

15 кві 2024, 16:18
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Російська авіація продовжує бомбити мирні населені пункти Харківщини.


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У понеділок, 15 квітня, о 14.00 ворожий літак скинув керовану авіаційну бомбу на село Лук’янці Липецької громади Харківського району. Вона влучила в заклад освіти. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Кількість поранених ще встановлюється.

Нагадаємо, 10 квітня російська авіація поцілила бомбою КАБ-500 у двоповерхівку у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Загинули чоловік 1964 року народження, жінка 198 року народження та її 12-річний син. Вибух також пошкодив щонайменше 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, автомобіль, газопровід та лінію електромережі.

Джерело: Ракурс


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