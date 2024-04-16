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Защитники Украины уничтожили более 455 тыс. рашистов, фото: «Настоящее время»

Российская армия за сутки потеряла 920 человек (ИНФОГРАФИКА)

16 апр 2024, 08:43
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 455 тис. 340 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 189 танків;
  • 13 тис. 809 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 609 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
  • 759 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 277 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 92 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 563 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 908 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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