Захисники України знищили вже понад 455 тис. рашистів, фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/ua/n194408-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-920-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 455 тис. 340 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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