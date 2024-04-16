США не будут помогать сбивать дроны над Украиной, фото: S.C. Air National Guard

https://racurs.ua/n194409-ssha-ne-budut-sbivat-drony-nad-ukrainoy-kak-eto-sdelali-dlya-izrailya-belyy-dom.html

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США не будуть захищати українське небо від російських ракет та дронів так, як це відбувалося з Ізраїлем під час нещодавньої масованої атаки Ірану.

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Під час брифінгу у Білому домі про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє LB.ua.

За словами Кірбі, «йдеться про різні країни, різний повітряний простір, різні картини загроз».

Він зазначив, що президент США Джо Байден з самого початку «конфлікту» дав зрозуміти, що Штати не будуть брати участь у бойових діях в Україні.

Кірбі зауважив, що найкращим рішенням в Білому домі вважають надання зброї та засобів ППО в руки українських військових — проте зараз в адміністрації не можуть цього зробити, оскільки «немає додаткового фінансування національної безпеки».

Нагадаємо, раніше у МЗС Британії також пояснили, чому бойова авіація цієї країни не допомагає Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі.

Джерело: LB.ua