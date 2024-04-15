Глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n194395-pochemu-britaniya-ne-pomogaet-ukraine-sbivat-drony-kak-eto-bylo-v-izraile-otvet-mid.html

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Британська бойова авіація не може збивати дрони-камікадзе над Україною, як це було в Ізраїлі.

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Робота королівських Військово-повітряних сил в Україні може спровокувати ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив в ефірі LBC.

Якщо ви хочете уникнути ескалації — тобто ширшої європейської війни — я вважаю, що у такому разі варто уникати прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це може призвести до ескалації ситуації, — зазначив він.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив збиття кількох іранських безпілотників, які атакували цілі в Ізраїлі на вихідних. Однак він наголосив, що треба уникати конфлікту сил НАТО з російськими військами, щоб уникнути ескалації.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран завдав масованого удару з повітря по Ізраїлю. В ЦАХАЛ заявляли, що іранці запустили 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і більше 120 балістичних ракет. Збили тоді 99% повітряних цілей, частину з них знищили на підльоті до Ізраїлю. США, Велика Британія та Франція допомогли відбити цю атаку.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі ВПС перехоплювали іранські дрони на прохання Йорданії. А глава Пентагону Ллойд Остін після відбиття атаки заявив, що Сполучені Штати Америки захищатимуть своїх союзників на Близькому Сході.

Джерело: LBC