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Ракурс
Обезвреживание российского ЗРК, скриншот видео

Бойцы ГУР обезвредили российский ЗРК «Стрела-10» (ВИДЕО)

16 апр 2024, 09:46
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Бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України виявили на фронті та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10».


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Подія сталася 14 квітня. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання, — вказано в описі відео. — Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено!

На опублікованому ГУР відео показано, як по виявленому російському ЗРК завдається успішний удар FPV-дроном.

Источник: Ракурс


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