Знешкодження російського ЗРК, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194410-biyci-gur-zneshkodyly-rosiyskyy-zrk-strila-10-video.html

Ракурс

Бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України виявили на фронті та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10».

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Подія сталася 14 квітня. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання, — вказано в описі відео. — Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено!

На опублікованому ГУР відео показано, як по виявленому російському ЗРК завдається успішний удар FPV-дроном.