Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знешкодження російського ЗРК, скріншот відео

Бійці ГУР знешкодили російський ЗРК «Стріла-10» (ВІДЕО)

16 кві 2024, 09:46
999

Бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України виявили на фронті та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10».


.

Подія сталася 14 квітня. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання, — вказано в описі відео. — Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено!

На опублікованому ГУР відео показано, як по виявленому російському ЗРК завдається успішний удар FPV-дроном.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів