НАБУ и САП направили в суд дело нардепа-"слуги" Одарченко

https://racurs.ua/n194432-nabu-i-sap-napravili-v-sud-delo-nardepa-slugi-odarchenko.html

Ракурс

Антикорупційні бюро та прокуратура скерували до суду справу нардепа Андрія Одарченка.

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Раніше його викрили на спробі підкупу керівника Державного агентства відновлення.

За даними слідства, у серпні 2023 року депутат звернувся до керівника агентства відновлення Мустафи Найєма з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому університету.

За це нібито пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол.

НАБУ і САП пишуть, що перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

Ось одна з цитат Одарченка на записах НАБУ:

Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох. енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании.

Центр протидії корупції відзначає, що у цій справі поки що дуже хороші темпи.

Про підозру нардепу повідомили у листопаді 2023 року. Розслідування завершили у січні 2024, а до суду справу направили у квітні.