На 80-летие высадки союзников в Нормандии пригласили россию, но не путина

https://racurs.ua/n194434-na-80-letie-vysadki-souznikov-v-normandii-priglasili-rossiu-no-ne-putina.html

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Франція запросила росію на вшанування 80-х роковин висадки союзників у Нормандії 6 червня.

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Про це повідомили організатори заходу Liberation Mission.

Захід проводиться на рівні глав держав, проте володимира путіна на захід не запросили.

З огляду на обставини, президента путіна не буде запрошено, — заявили в оргкомітеті. — Однак росія буде запрошена… аби вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року.

Це перше запрошення на захід за участю глав держав, яке надійшло від країн Заходу до росії після 24 лютого 2022 року.

Чи запрошено на захід Володимира Зеленського, наразі невідомо.