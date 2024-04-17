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Ракурс
Ракетная атака на Чернигов – известно о четырех погибших, появились первые видео

Ракетная атака на Чернигов — известно о четырех погибших, появились первые видео

17 апр 2024, 10:25
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Внаслідок ракетної атаки на Чернігів уранці 17 квітня відомо про чотирьох загиблих, повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако у нацмарафоні.


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Російські нацисти завдали трьох ракетних ударів по майже центру Чернігова. Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус. Він сказав, що є загиблі (цивільні) і багато поранених. На місці працюють рятувальники та медики.

У мережі опублікували декілька відео з Чернігова. На одному з них — відвідувачі одного з місцевих медзакладів. Відео зняли у момент чергового прильоту та після нього. Люди у ролику кажуть, що ракета розірвалася у дворі лікарні.

На іншому відео з Чернігова видно людей, які вийшли з тролейбуса після перших ударів. У цей момент неподалік чутно ще один вибух.

Чернігівський обласний центр крові опублікував новину про термінову потребу донорської крові.

Источник: Ракурс


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