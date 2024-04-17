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Ракурс
"Уклонист" - новая ИПСО россии, захватившая TikTok

«Уклонист» — новая ИПСО россии, захватившая TikTok

17 апр 2024, 10:48
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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони попередило про нову інформаційну кампанію, яка допомагає росії зірвати мобілізацію в Україні.


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У TikTok можна натрапити на відео, де нібито українські чоловіки знімають ролики за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».

Для подібного контенту одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння «ухилянтів».

Такі матеріали зазвичай супроводжуються веселою музикою та швидко набирають великі охоплення та коментарі. Ролики стали масово з’являтися в короткий період часу, здебільшого з анонімних акаунтів. Їхнім просуванням у TikTok займаються організовані групи, які працюють на росію.

Така ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння, — попередили в ГУР.

Источник: Ракурс


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