"Уклонист" - новая ИПСО россии, захватившая TikTok

https://racurs.ua/n194450-uklonist-novaya-ipso-rossii-zahvativshaya-tiktok.html

Ракурс

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони попередило про нову інформаційну кампанію, яка допомагає росії зірвати мобілізацію в Україні.

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У TikTok можна натрапити на відео, де нібито українські чоловіки знімають ролики за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».

Для подібного контенту одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння «ухилянтів».

Такі матеріали зазвичай супроводжуються веселою музикою та швидко набирають великі охоплення та коментарі. Ролики стали масово з’являтися в короткий період часу, здебільшого з анонімних акаунтів. Їхнім просуванням у TikTok займаються організовані групи, які працюють на росію.