Ракурсhttps://racurs.ua/
"Ухилянт" — нове ІПСО росії, що шириться TikTok
«Ухилянт» — нова ІПСО росії, що шириться TikTokhttps://racurs.ua/ua/n194450-uhylyant-nove-ipso-rosiyi-scho-shyrytsya-tiktok.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони попередило про нову інформаційну кампанію, яка допомагає росії зірвати мобілізацію в Україні.
.
У TikTok можна натрапити на відео, де нібито українські чоловіки знімають ролики за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».
Для подібного контенту одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння «ухилянтів».
Такі матеріали зазвичай супроводжуються веселою музикою та швидко набирають великі охоплення та коментарі. Ролики стали масово з’являтися в короткий період часу, здебільшого з анонімних акаунтів. Їхнім просуванням у TikTok займаються організовані групи, які працюють на росію.
Така ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння, — попередили в ГУР.